İskenderiye Feneri nerede, hangi ülkede? İskenderiye Feneri ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından İskenderiye Feneri'nin özellikleri!

İskenderiye Feneri nerede? İskenderiye Feneri'ni ne zaman, kim yaptı? İskenderiye Feneri kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? İskenderiye Feneri sırrı ne, neden önemli? İskenderiye Feneri hala duruyor mu, yıkıldı mı? İskenderiye Feneri, İskenderiye Feneri veya Pharos Feneri, I. ve II. Ptolemaios Dönemi'nde (veya Batlamyus Hânedânı), yaklaşık M.Ö. 300-280 yılları arasında Mısır'ın İskenderiye Limanı'nın dışında yer alan Pharos Adası'nda dikilmiştir. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan İskenderiye Feneri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

İSKENDERİYE FENERİ NEREDE?

İskenderiye Feneri, antik dünyanın yedi harikasından biri olan ve İskenderiye limanında (günümüz Mısır'ında) yer alan bir deniz feneridir. Fener, denizcilerin yolunu aydınlatmak ve şehre güvenli bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.

İSKENDERİYE FENERİ ÖZELLİKLERİ

İskenderiye Feneri, İskenderiye Kralı Ptolemaios I (Soter) ve oğlu Ptolemaios II Philadelphos tarafından mimar Sostratos'a tahmini M.Ö. 280 yılında yapılmıştır. Malzeme olarak taş bloklar, beyaz mermer kaplama kullanılmıştır. Yapıldığında boyutu yaklaşık 100-130 metre yüksekliğinde olan bu fener dünyanın yedi harikasından biri olarak biliniyor.

İskenderiye Feneri, üç ana bölümden oluşan bir yapıya sahipti:

Alt Kısım: Kare bir platform üzerinde yükselen geniş bir taban.

Orta Kısım: Sekizgen şekilli orta bölüm.

Üst Kısım: Yuvarlak bir kule ve bu kulenin üzerinde bir heykel. Üst bölümde devasa bir bronz ayna yer alıyordu; bu ayna, güneş ışığını yansıtarak gündüz denizcilerin yolunu aydınlatırdı. Gece ise, zirvedeki bir ateş ışığı denizcilere rehberlik ederdi.

Fenerin tepesinde, deniz tanrısı Poseidon'un bir heykeli olduğu söylenir.

RODOS HEYKELİ HALA DURUYOR MU?

İskenderiye Feneri, birkaç büyük depremden zarar görmüş ve M.S. 1303 ile 1323 yılları arasında tamamen yıkılmıştır. Yıkımın ardından, kalan taşlar, İskenderiye Kalesi'nin inşasında kullanılmıştır. Bugün, fenerden geriye sadece temel kalıntıları kalmıştır.