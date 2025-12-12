Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden bir usta, yaptığı incelemede şaşkınlık yaşadı. Sorunun tesisatta olabileceğini düşünen usta kolları gevşetip boruyu çekince doğal gaz tesisatının olmadığını fark etti. Boruların yalnızca görüntü amaçlı duvara monte edildiği ortaya çıktı.
- Isınmayan petek şikayetiyle giden tamirci, borunun duvara sabitlenmiş ancak herhangi bir hatta bağlı olmadığını tespit etti.
- Borunun göstermelik olarak duvara monte edildiği ortaya çıktı.
- Tamirci, borunun hatta bağlı olmadığını gösteren görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Isınmayan petek nedeniyle çağrılan tamirci, sorunun tesisattan kaynaklandığını düşünerek dairede inceleme yaptı. Peteği açtıklarında su gelmediğini fark eden usta, bağlantılarda bir problem olabileceği ihtimaliyle boru ve vanaları kontrol etmeye başladı.
GERÇEK BORUYU ÇEKİNCE ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontroller sırasında boruları gevşeten usta, borunun duvara sabitlenmiş ancak herhangi bir hatta bağlı olmadığını fark etti. Borunun göstermelik olarak duvara monte edildiği ortaya çıktı.
O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ
Yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda alan tamirci, görüntülerde şu ifadeleri kullandı:
"Peteği açtığımızda suyun hiç gelmediğini fark ettik. Tesisatta bir problem olabileceğini düşündük ve kolları gevşettik. Boruyu çektiğimizde boruyu duvara geçirip hat varmış gibi gösterdiğini fark ettik."
Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar evin nasıl bu şekilde teslim edildiğine dair şaşkınlıklarını dile getirdi.