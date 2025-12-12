Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Isınmayan petek nedeniyle çağrılan tamirci, sorunun tesisattan kaynaklandığını düşünerek dairede inceleme yaptı. Peteği açtıklarında su gelmediğini fark eden usta, bağlantılarda bir problem olabileceği ihtimaliyle boru ve vanaları kontrol etmeye başladı.

GERÇEK BORUYU ÇEKİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontroller sırasında boruları gevşeten usta, borunun duvara sabitlenmiş ancak herhangi bir hatta bağlı olmadığını fark etti. Borunun göstermelik olarak duvara monte edildiği ortaya çıktı.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda alan tamirci, görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Peteği açtığımızda suyun hiç gelmediğini fark ettik. Tesisatta bir problem olabileceğini düşündük ve kolları gevşettik. Boruyu çektiğimizde boruyu duvara geçirip hat varmış gibi gösterdiğini fark ettik."

Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar evin nasıl bu şekilde teslim edildiğine dair şaşkınlıklarını dile getirdi.