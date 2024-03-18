İrfaniye Almaz kimdir? CHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı İrfaniye Almaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan adayı ise İrfaniye Almaz. İrfaniye Almaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İRFANİYE ALMAZ KİMDİR?

İrfaniye Almaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Özvatan Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.