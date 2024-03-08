İrfan Değirmenci kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kimdir?

TİP'in birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İrfan Değirmenci kimdir? TİP Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kimdir?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ANKARA ÇANKAYA ADAYI KİM?

TİP Çankaya Belediye Başkan Adayı İrfan Değirmenci oldu.

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Antalyalı emekçi bir babayla İstanbul'lu bir annenin en küçük çocuğudur.

Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Ocak 1996 yılında Ankara Ostim TV'de televizyonculuğa başladı 24 Ekim 1999 tarihine kadar devam etti.

İlk canlı yayınlarını 19 yaşında yaptı. 25 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibine katılarak atv'ye geçti.

17 Eylül 2001 tarihinde Star TV'ye, 30 Ağustos 2003 tarihinde CNN Türk'e, 5 Eylül 2005 tarihinde Mehmet Ali Birand'dan gelen teklifte Kanal D'ye geçti.

30 Haziran 2007 tarihinde Fox TV'ye geçti ve Çalar Saat programı'nı 1 Nisan 2010 tarihine kadar sundu.

Çok sevdiği öğretim üyesi Ahmet Taner Kışlalı bir suikaste kurban gidince dönemin ünlü tartışma programı Siyaset Meydanı'na üniversitedeki sıralardan ayağa kalkıp yaşam hakkını savunan bir konuşma yaparak, dikkatleri üzerine çekti.

Atv Ankara Bürosu'nda temsilci Baki Şehirlioğlu'nun teklifiyle televizyon muhabirliğine başladı. Ali Kırca ekibiyle birlikte Cem Uzan'ın Star Televizyonu'na transfer oldu.

Kendine özgü üslubuyla yaptığı "İçinden insan geçen" haberleri "Ankara'nın renkli yüzü" olarak anılmasına neden oldu.

3 Mayıs 2010 tarihinden beri Kanal D'de "Günaydın" programını sundu. Twitter üzerinden 16 Nisan 2017'de yapılacak olan anayasa değişikliği referandurumda 'hayır' oyu vereceğini açıkladığı için 11 Şubat 2017 tarihinde Kanal D'deki işine son verildi.

Çalıştığı TV kanalları:

Ocak 1996-24 Ekim 1999: Ostim TV

25 Ekim 1999-16 Eylül 2001: Atv

17 Eylül 2001-29 Ağustos 2003: Star TV

30 Ağustos 2003-4 Eylül 2005: CNN Türk

5 Eylül 2005-29 Haziran 2007: Kanal D

30 Haziran 2007-1 Nisan 2010: FOX

3 Mayıs 2010-11 Şubat 2017: Kanal D

TİP HAKKINDA

TİP, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TİP" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.