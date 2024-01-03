İRAN'DA PATLAMA SON DAKİKA! İran patlamada kaç kişi öldü, kaç yaralı var? İran patlamada son durum nedir?

İran patlamada kaç kişi öldü, kaç yaralı var gündeme geliyor.Eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3. ölüm yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin mezarının bulunduğu bölgede kalabalığın toplandığı sırada art arda 2 patlama meydana geldi. İran patlamada son durum nedir sorusu araştırılıyor. İran patlamada kaç kişi öldü, kaç yaralı var? İran patlamada son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İRAN'DA PATLAMA SON DAKİKA

Eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3. ölüm yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin mezarının bulunduğu bölgede kalabalığın toplandığı sırada art arda 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İRAN PATLAMADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Patlama Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu Kirman bölgesinde gerçekleşti. Görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor. İran devlet televizyonu olayda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İRAN PATLAMADA SON DURUM NEDİR?

Eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3. ölüm yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin mezarının bulunduğu bölgede kalabalığın toplandığı sırada art arda 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Kasım Süleymani

4 YIL ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 4 yıl önce bugün dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta suikast sonucu öldürülmüştü. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.