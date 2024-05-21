İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü suikast mı? Astrologlar ne diyor?

Astrolog Aysun Koç Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Koç, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasındaki ölümünü astrolojik boyutta değerlendirdi. Peki, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü suikast mı? Astrologlar ne diyor?

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN ÖLÜMÜ SUİKAST MI?

Astrolog Aysun Koç, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasındaki ölümünü astrolojik boyutta değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Bugün cenaze töreni gerçekleştirilen Reisi hakkında komplo teorileri de konuşulmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.