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İpek Tuzcuoğlu kimdir? İpek Tuzcuoğlu kaç yaşında ve nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri neler?

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Oyuncu İpek Tuzcuoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İpek Tuzcuoğlu sinema filmleri, televizyon dizileri, reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu yaptı. Peki, İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri neler?

İpek Tuzcuoğlu yer aldığı dizi ve filmler sayesinde adından sıkça söz ettirdi. İpek Tuzcuoğlu kimdir? İpek Tuzcuoğlu kaç yaşında ve nereli? soruları merak ediliyor. İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri hangileri? İpek Tuzcuoğlu kimdir? Detaylar haberimizdedir…

İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?

İpek Leyla Tuzcuoğlu,11 Kasım 1971, İzmir, Türk oyuncu. Üç yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'na gitti. Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı. İzmir Karşıyaka Lisesinden mezun oldu. Ardından da Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi.

F.G Lorca'nın "Kanlı Düğün" (Gelin), D.Durin / H.Prevost'un "Çamaşırhane" (Rossine) oyunlarında görev alarak 1994-1995 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun o yıl açtığı, "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu" bünyesinde "Sevimli Palyaçolar" adlı oyunda bir yıl görev yaptı. TRT'nin yapmış olduğu çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a geldi. Sinema filmleri, televizyon dizileri, reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu yaptı.

İpek Tuzcuoğlu kimdir? İpek Tuzcuoğlu kaç yaşında ve nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri neler?

Rol aldığı diziler

Diğer Yarım Meryem 2014

Ne Diyosuun Yasemin 2014

Herşey Yolunda Merkez Serap Çoşkun (Müdür) 2013

Aşkın Halleri Mehtap 2012

Avrupa Avrupa Gülbahar 2011

Dürüye'nin Güğümleri Dürüye 2010

Mahşer Zuhal 2008

Köpek Şahende 2005

Ah Be İstanbul Zümrüt 2004

Asmalı Konak Dicle 2002

Evdeki Yabancı Zeynep 2001

Cinlerle Periler 2000

Aşkın Dağlarda Gezer Cihan 1999

Feride Yıldız 1998

Deli Divane Funda 1998

Hicran Yarası Nalan 1998

İntizar 1997

Kır Çiçekleri Nilgün 1997

Mirasyediler 1997

Anılarda Sevgili 1996

Umut Dünyası 1995

Bizim Mahalle 1995

Yukarı Karakısık 1994

Evlenme Cüzdanı 1988

Rol aldığı filmler

Film Karakter Yıl

O... Çocukları Hatice 2008

Şans Kapıyı Kırınca Yolcu 2004

Büyü Ayşe 2004

Asmalı Konak: Hayat Dicle 2003

Güle Güle 2000

Ona Sevdiğimi Söyle 1995

Ölümsüz Karanfiller 1995

Ankara Yazı Veda Mektubu Zeynep Pehlivanoğlu 2016

İpek Tuzcuoğlu kimdir? İpek Tuzcuoğlu kaç yaşında ve nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri neler?

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