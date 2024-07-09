İpek Tuzcuoğlu kimdir? İpek Tuzcuoğlu kaç yaşında ve nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri neler?
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İpek Tuzcuoğlu sinema filmleri, televizyon dizileri, reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu yaptı. Peki, İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri neler?
İpek Tuzcuoğlu yer aldığı dizi ve filmler sayesinde adından sıkça söz ettirdi. İpek Tuzcuoğlu kimdir? İpek Tuzcuoğlu kaç yaşında ve nereli? soruları merak ediliyor. İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri hangileri? İpek Tuzcuoğlu kimdir? Detaylar haberimizdedir…
İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?
İpek Leyla Tuzcuoğlu,11 Kasım 1971, İzmir, Türk oyuncu. Üç yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'na gitti. Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı. İzmir Karşıyaka Lisesinden mezun oldu. Ardından da Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi.
F.G Lorca'nın "Kanlı Düğün" (Gelin), D.Durin / H.Prevost'un "Çamaşırhane" (Rossine) oyunlarında görev alarak 1994-1995 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun o yıl açtığı, "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu" bünyesinde "Sevimli Palyaçolar" adlı oyunda bir yıl görev yaptı. TRT'nin yapmış olduğu çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a geldi. Sinema filmleri, televizyon dizileri, reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu yaptı.
Rol aldığı diziler
Diğer Yarım Meryem 2014
Ne Diyosuun Yasemin 2014
Herşey Yolunda Merkez Serap Çoşkun (Müdür) 2013
Aşkın Halleri Mehtap 2012
Avrupa Avrupa Gülbahar 2011
Dürüye'nin Güğümleri Dürüye 2010
Mahşer Zuhal 2008
Köpek Şahende 2005
Ah Be İstanbul Zümrüt 2004
Asmalı Konak Dicle 2002
Evdeki Yabancı Zeynep 2001
Cinlerle Periler 2000
Aşkın Dağlarda Gezer Cihan 1999
Feride Yıldız 1998
Deli Divane Funda 1998
Hicran Yarası Nalan 1998
İntizar 1997
Kır Çiçekleri Nilgün 1997
Mirasyediler 1997
Anılarda Sevgili 1996
Umut Dünyası 1995
Bizim Mahalle 1995
Yukarı Karakısık 1994
Evlenme Cüzdanı 1988
Rol aldığı filmler
Film Karakter Yıl
O... Çocukları Hatice 2008
Şans Kapıyı Kırınca Yolcu 2004
Büyü Ayşe 2004
Asmalı Konak: Hayat Dicle 2003
Güle Güle 2000
Ona Sevdiğimi Söyle 1995
Ölümsüz Karanfiller 1995
Ankara Yazı Veda Mektubu Zeynep Pehlivanoğlu 2016
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