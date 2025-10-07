İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç kaç yaşında, nereli?

Son günlerde gündemdeki gelişmelerin ardından ismi sıkça anılmaya başlanan İpek Kıraç, kamuoyunun dikkatini çeken ve hakkında en çok bilgi aranan kişilerden biri haline geldi. Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Koç Ailesi ile olan bağı ve iş dünyasındaki rolüyle öne çıkan İpek Kıraç, özellikle sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İPEK KIRAÇ KİMDİR?

İpek Kıraç, Türkiye'nin en köklü ve etkili ailelerinden biri olan Koç Ailesi'nin bir ferdidir. Suna Kıraç ve İnan Kıraç'ın kızları, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un ise dördüncü torunudur. 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İpek Kıraç, çocukluğundan itibaren hem eğitime hem de toplumsal fayda sağlayan çalışmalara önem veren bir çevrede büyümüştür.

İlköğrenimini İstek Vakfı İlkokulu'nda tamamlayan Kıraç, ardından Vehbi Koç Vakfı'na bağlı Koç Özel Lisesi'nden 2002 yılında mezun olmuştur. Annesi Suna Kıraç'ın ALS hastalığına yakalanması, onun akademik tercihlerinde belirleyici bir rol oynamış; bu nedenle biyoloji alanında derinleşmeye karar vermiştir.

Eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden İpek Kıraç, Brown Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi almış ve 2007 yılında lisans derecesini tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Harvard Üniversitesi'nde dünyaca tanınan ALS araştırmacısı Dr. Robert Brown ile bir ay süren özel bir çalışma yaparak, hastalıkla ilgili bilimsel bilgi ve farkındalık kazanmıştır. Daha sonra, aynı üniversitede kamu sağlığı alanında yüksek lisans yapmış ve 2011 yılında mezun olmuştur.

İpek Kıraç, eğitim ve sağlık alanlarında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra iş dünyasında da aktif bir rol üstlenmiştir. 2012 yılından bu yana Kıraça Holding iştiraklerinden biri olan Sirena Marine AŞ'de CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı gibi önemli kuruluşların yönetim kurullarında da yer almaktadır. Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olarak eğitim alanında stratejik çalışmalar yürütmektedir.

Kendisi, iş yaşamı kadar sosyal sorumluluk projeleri ve topluma katkı sunan girişimleriyle de dikkat çeken bir isimdir.

İPEK KIRAÇ KAÇ YAŞINDA?

İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

İPEK KIRAÇ NERELİ?

İpek Kıraç, İstanbul doğumludur ve hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirmiştir. Hem aile kökeni hem de yaşam tarzı itibarıyla Türkiye'nin kültürel ve ekonomik merkezlerinden biri olan İstanbul ile güçlü bağlara sahiptir.

İPEK KIRAÇ'IN KARİYERİ

İpek Kıraç'ın kariyeri, hem akademik hem de profesyonel anlamda çok yönlü bir yapıya sahiptir.

Biyoloji eğitimiyle başladığı akademik hayatını kamu sağlığı yüksek lisansı ile pekiştiren Kıraç, sağlık alanındaki bilgi birikimini sosyal sorumluluk projelerine ve vakıf çalışmalarına taşımıştır.

İş dünyasında ise özellikle denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Sirena Marine AŞ'nin yönetim kurulu üyesi ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Burada üst düzey yöneticilik sorumluluğunu üstlenmiş ve şirketin ulusal ve uluslararası başarısında etkin rol oynamıştır.

Aynı zamanda Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı gibi önemli yapıların yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Kıraç, eğitim alanında da liderlik yapmaktadır. Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olarak, nitelikli eğitime erişim ve çağdaş eğitim modellerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Kariyeri boyunca hem özel sektördeki başarıları hem de sosyal fayda odaklı yaklaşımıyla öne çıkan İpek Kıraç, Türkiye'de genç liderler arasında saygın bir konuma sahiptir.