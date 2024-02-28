Apple, Iphone modelleri için her yıl düzenli olarak yeni bir güncelleme yayınlıyor. Haziran ayında IOS 18 güncellemesini sunmayı planlayan Apple'ın hangi cihazları destekleyeceği ise merak konusu oldu. Kullanıcılar hangi modellerin güncellemeyi destekleyeceğini merak ediyor. Peki,IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? İşte detaylar!

IOS 18 HANGİ MODELLERDE DESTEKLENECEK?

IOS 18 6 yıllık cihazlarda desteklenmeye devam edecek. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, IOS 18 Iphone XR, Iphone XS Max ve Iphone XS modellerinde de indirilebilir olacak.