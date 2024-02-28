Üye Girişi
Haberler

IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?

Güncelleme:

IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? Apple, yeni işletim sistemi IOS 18'in hangi cihazlarda destekleneceğini açıklamaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, güncellemenin kendi cihazlarına gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.

Apple, Iphone modelleri için her yıl düzenli olarak yeni bir güncelleme yayınlıyor. Haziran ayında IOS 18 güncellemesini sunmayı planlayan Apple'ın hangi cihazları destekleyeceği ise merak konusu oldu. Kullanıcılar hangi modellerin güncellemeyi destekleyeceğini merak ediyor. Peki,IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? İşte detaylar!

IOS 18 HANGİ MODELLERDE DESTEKLENECEK?

IOS 18 6 yıllık cihazlarda desteklenmeye devam edecek. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, IOS 18 Iphone XR, Iphone XS Max ve Iphone XS modellerinde de indirilebilir olacak.

  • Iphone 15
  • Iphone 15 Plus
  • Iphone 15 Pro
  • Iphone 15 Pro Max
  • Iphone 14
  • Iphone 14 Pro
  • Iphone 14 Pro Max
  • Iphone 13
  • Iphone 13 Mini
  • Iphone 13 Pro
  • Iphone 13 Pro Max
  • Iphone 12
  • Iphone 12 Mini
  • Iphone 12 Pro
  • Iphone 12 Pro Max
  • Iphone 11
  • Iphone 11 Pro
  • Iphone 11 Pro Max
  • Iphone XS
  • Iphone XS Max

IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Apple Gündem Teknoloji Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title