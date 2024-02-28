IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? Apple, yeni işletim sistemi IOS 18'in hangi cihazlarda destekleneceğini açıklamaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, güncellemenin kendi cihazlarına gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.
Apple, Iphone modelleri için her yıl düzenli olarak yeni bir güncelleme yayınlıyor. Haziran ayında IOS 18 güncellemesini sunmayı planlayan Apple'ın hangi cihazları destekleyeceği ise merak konusu oldu. Kullanıcılar hangi modellerin güncellemeyi destekleyeceğini merak ediyor. Peki,IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? İşte detaylar!
IOS 18 HANGİ MODELLERDE DESTEKLENECEK?
IOS 18 6 yıllık cihazlarda desteklenmeye devam edecek. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, IOS 18 Iphone XR, Iphone XS Max ve Iphone XS modellerinde de indirilebilir olacak.
- Iphone 15
- Iphone 15 Plus
- Iphone 15 Pro
- Iphone 15 Pro Max
- Iphone 14
- Iphone 14 Pro
- Iphone 14 Pro Max
- Iphone 13
- Iphone 13 Mini
- Iphone 13 Pro
- Iphone 13 Pro Max
- Iphone 12
- Iphone 12 Mini
- Iphone 12 Pro
- Iphone 12 Pro Max
- Iphone 11
- Iphone 11 Pro
- Iphone 11 Pro Max
- Iphone XS
- Iphone XS Max