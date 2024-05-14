İOS 17.5 ÖZELLİKLERİ NELER? İOS 17.5 yenilikleri ne, nasıl yüklenir? #128241

İOS 17.5 sonunda kullanıcılarla buluştu, bu güncelleme bir dizi yenilik ve geliştirmeyi içeriyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birçok önemli özellik ekledi. Yenilikler arasında gelişmiş pil yönetimi, daha hızlı uygulama açılışları ve daha akıcı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ayrıca, güvenlik yamaları ve performans iyileştirmeleri de yapıldı. Bu güncelleme, iOS 18'in duyurulmasından hemen önce geldiği için, kullanıcılar arasında heyecan yarattı. İOS 17.5 ÖZELLİKLERİ NELER? İOS 17.5 yenilikleri ne, nasıl yüklenir? İşte merak edilenler...

İOS 17.5 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 17.5, 17.4'ün yayınlanmasından yaklaşık iki ay sonra geldi ve beklenmedik bir yenilikle geldi: Avrupa Birliği'nde kullanılmak üzere sadece App Store dışından uygulama yükleme seçeneği getirildi. Bu, kullanıcıların artık uygulamaları doğrudan geliştirici web sitelerinden indirebilecekleri anlamına geliyor.

iOS 17.5'in getirdiği bir diğer önemli özellik ise Apple News+'ın internet bağlantısı olmadan da erişilebilir olması. Artık kullanıcılar, internet erişimi olmadığında bile günlük akışa erişebilecekler. Bu özellik sayesinde iOS kullanıcıları, her zaman ve her yerde istedikleri haberlere ve içeriklere erişebilecekler, internet bağlantısı olmadan bile istedikleri içerikleri okuyabilecekler. Bu, iOS 17.5'in getirdiği önemli bir kullanıcı deneyimi artışıdır.

iOS 17.5'in bir diğer önemli özelliği, platformlar arasında takip sistemi olarak adlandırılan bir özellik getiriyor. Bu özellik, Bluetooth algılama özelliği bulunan kullanıcıların herhangi bir takip cihazına yaklaştığında uyarılmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, çevrelerinde bulunan takip cihazlarını fark edebilecek ve gerekli önlemleri alabilecekler.

iOS güncellemelerini yüklemek oldukça kolaydır. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

iPhone'unuzu şarj cihazına bağlayın ve bir Wi-Fi ağına bağlanın. Bu, güncelleme işlemi sırasında cihazınızın şarjının bitmemesini ve hızlı bir internet bağlantısına sahip olmanızı sağlar.

Ayarlar uygulamasını açın. Genellikle ana ekranda diğer uygulamalar arasında bulunur.

Ayarlar içinde "Genel" seçeneğini bulun ve dokunun. Genel seçeneği genellikle ayarlar arasında bulunan bir menüdür.