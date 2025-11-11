Haberler

"İntiharın eşiğindeyim" demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Güncelleme:
Bir dönem "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanınan oyuncu Metin Keçeci, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu açıklamıştı. Gözyaşları içinde "İntiharın eşiğindeyim" diyen Keçeci, şimdi de çöp kenarında karton toplarken görüntülendi.

  • Metin Keçeci çöp konteynerinin yanında karton toplarken görüntülendi.
  • Metin Keçeci geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını açıkladı.
  • Metin Keçeci TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna katıldığını duyurdu.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinden tanınan oyuncu Metin Keçeci, bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündemdeydi. Gözyaşları içinde 'intiharın eşiğindeyim' diyen Keçeci, şimdi de çöp kenarında karton toplarken görüntülendi.

Bir dönem "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performanslarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu Metin Keçeci, son aylarda zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda icralık olduğunu açıklayan Keçeci, evini boşaltmak zorunda kaldığını belirtmişti. Konuşma sırasında duygularına hakim olamayan oyuncu, gözyaşları içinde "Artık dayanacak gücüm kalmadı" sözleriyle dikkat çekmiş, hatta "İntiharın eşiğindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

"CENAZEME GELMESİNLER" DEMİŞTİ

Aynı röportajda geçmişte birlikte çalıştığı eski arkadaşlarına da sitem eden Keçeci, "Cenazeme gelmesinler" diyerek sektördeki dostluklara olan kırgınlığını dile getirmişti.

UMUT IŞIĞI DOĞMUŞTU

Bu açıklamaların ardından oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Vefa Sultan" dizisinin kadrosuna katıldığını duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak aradan kısa bir süre geçmeden yeniden zorlu bir tabloyla gündeme geldi.

ÇÖP KENARINDA KARTON TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Metin Keçeci'nin bir çöp konteynerinin yanında karton topladığı görüldü. Ünlü oyuncu, çevresindekilerin dikkatini çekmemeye çalışarak kartonları topladıktan sonra otobüse binip oradan uzaklaştı. Hayranları, Keçeci'nin yaşadığı bu zor süreç karşısında üzüntülerini dile getirerek destek mesajları paylaştı.

Ömercan Altay
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Yılmaz Erdoğan sahip çıksın

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkamile çiftçi:

insanın helal yoldan yaptığı her iş kutsaldır. Küçümsemeye gerek yok.İnşallah en kısa zamanda sıkıntısından kurtulur

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Keşke zamanında kazandıklarınla doğru yatırımlar yapabilseydin.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

çöpte karton toplayarak gönlümü fethetti. helal rızık ayıp değil günah değil

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Oyunculuk ta, nankor meslek. Eskiden oyunculuk yapan insanlar yaslaninca boyle seyler oluyordu, simdi artik yaslanmadan zor durumlara dusuyor insanlar ...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
