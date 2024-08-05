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Instagram ne zaman açılır? SAAT BELLİ OLDU! Instagram bugün açılır mı, kaçta açılacak?

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İnstagram erişim engelinin bugün kaldırılması ve İnstagram'ın tekrar açılması bekleniyor. İnstagram temsilcileri bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Peki, İnstagram ne zaman açılır? İnstagram bu akşam saat 19.00'da açılabilir. Instagram bugün açılır mı, saat kaçta açılacak? Detaylar...

Instagram ne zaman açılır? İnstagram erişim engelinin bugün kaldırılması ve İnstagram'ın tekrar açılması bekleniyor. İnstagram temsilcileri bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Peki, İnstagram ne zaman açılır? İnstagram bu akşam saat 19.00'da açılabilir. Instagram bugün açılır mı, saat kaçta açılacak? Detaylar haberimizde!

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILIR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında gerçekleşmişti. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Masada BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri bulundu.

Türkiye'den Instagram'a erişim engeli sürüyor. Instagram'a gelen erişim engeli sonrası bugün Instagram temsilcileri ile yapılan görüşme sonrası erişim engelinin kaldırılması bekleniyordu. İddialara göre saat 19.00'da erişim engelinin kaldırılacağı ifade edilmişti. Ancak saat 19.00 olmasına rağmen Instagram'a erişim engeli henüz kaldırılmadı.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok." ifadelerini kullandı.

Instagram ne zaman açılır? SAAT BELLİ OLDU! Instagram bugün açılır mı, kaçta açılacak?

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Görüşmeyle öncesi açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Instagram ne zaman açılır? SAAT BELLİ OLDU! Instagram bugün açılır mı, kaçta açılacak?

Instagram'ın bu akşam düzelmesi bekleniyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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