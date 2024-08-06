Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli sürüyor. Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Masada BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri var. Peki, Instagram bugün açılacak mı, tarih verildi mi? Instagram ne zaman açılacak? 6 Ağustos Instagram bugün açılır mı?

INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Görüşmeyle öncesi açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

INSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK MI?

Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: BTK'NIN YAYINI DURDURMA YETKİSİ VAR

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'ın açılıp açılmayacağına yönelik olarak "BTK'nın yayını durdurma yetkisi var. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili şirkete iletildi. Sosyal medya şirketi de BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar" ifadesini kullandı.