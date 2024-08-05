Instagram hikayeler açılmıyor! (ÇÖZÜMÜ) Instagram hikaye (story) neden açılmıyor, niye yüklenmiyor?

Instagram hikayeler gözükmüyor! Instagram hikayeler açılmıyor sorunu, storyler gözükmüyor problemi devam ediyor. Instagram kullanıcılar erişim engeli sonrası instagram hikaye gözükmüyor sorunu yaşıyor. Instagram erişim engelinin bugün kaldırılması bekleniyor. Peki, İnstagram hikayeler neden açılmıyor? İnstagram hikayeler neden gözükmüyor? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM HİKAYELER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Instagram'a getirilen erişim engeli nedeniyle Instagram hikayeleri gözükmüyor. Erişim engeli henüz kaldırılmadı. Instagram tarafı ile bugün görüşme gerçekleştirildi. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Instagram'ın geleceği hakkında karar verilecek.

INSTAGRAM STORY NİYE AÇILMIYOR?

Instagram storylerin açılmaması ve siyah ekranda kalmasının nedeni, erişim engeli getirilmesinden kaynaklanıyor. Problemin çözülmesi için erişim engelinin kaldırılması gerekiyor.

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