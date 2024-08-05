Instagram erişim engeli ne kadar, kaç gün sürer? Instagram yasağı ne kadar sürer, ne zaman kalkar?

Instagram erişim engeli ne kadar sürer? 2 Ağustos'ta Instagram'a Türkiye'den erişim engeli yasağı getirilmişti. Instagram'a erişim engeli 3 gündür sürüyor ve daha da sürecek gibi gözüküyor. Peki, Instagram erişim engeli ne kadar, kaç gün sürer? Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. İşte Instagram yasağı ne kadar sürer, ne zaman kalkar? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE KADAR SÜRECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gün içinde BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. İstediğimiz sonucu almış değiliz." ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KAÇ GÜN SÜRER?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

"INSTAGRAM KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan bugün BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." dedi.