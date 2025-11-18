Haberler

Instagram çöktü mü? 18 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 18 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, platformda çeşitli teknik aksaklıklar yaşamaya başladı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, paylaşımlara erişimde sorunlar ve sayfa yenileme problemleri, kullanıcılar arasında kısa süreli şaşkınlığa yol açarken sosyal medyada hızla gündem oldu. Peki, Instagram çöktü mü? 18 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?

18 Kasım Salı sabahı Instagram kullanıcıları, platformda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması ve paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları paylaşırken, problemin kaynağı ve yaygınlığı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

18 Kasım Salı sabahı Instagram kullanıcıları, platformda erişimle ilgili çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, hikayelerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

Instagram çöktü mü? 18 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan bilgiler, yaşanan sorunun tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmadığını gösteriyor; bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram çöktü mü? 18 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, sorunun geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal edecekler! Tarih belli oldu
Giresun'da uzman çavuş evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Uzman çavuş evinde ölü bulundu
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal edecekler! Tarih belli oldu
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Ünlü isimden Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri

Ünlü isimden Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Hülya Avşar'dan setlere dönüş sinyali

Yıllar sonra büyük sürpriz: Hülya Avşar geri dönüyor
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.