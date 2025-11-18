Instagram çöktü mü? 18 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?

18 Kasım Salı sabahı Instagram kullanıcıları, platformda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması ve paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları paylaşırken, problemin kaynağı ve yaygınlığı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

18 Kasım Salı sabahı Instagram kullanıcıları, platformda erişimle ilgili çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, hikayelerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan bilgiler, yaşanan sorunun tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmadığını gösteriyor; bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, sorunun geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.