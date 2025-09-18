Instagram çöktü mü? 18 Eylül Perşembe Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, "18 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem masaüstü cihazlarda yaşanan erişim sorunlarının sebeplerini merak ediyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde dijital servisleri takip eden bağımsız uygulama izleme platformları, 18 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında geniş çaplı bir kesinti yaşanmadığını duyurdu. Kullanıcıların bazı zamanlarda karşılaştığı bağlantı sorunlarının, bölgesel ya da geçici teknik aksaklıklardan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun veri trafiğinin kısa süreli gecikmelere yol açtığı vurgulandı.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde ise dünya çapında çok sayıda kullanıcı Instagram'a erişimde sorun yaşamış, bu durum sosyal medya ve arama motorlarında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak 18 Eylül'de yaşanan sorunların, önceki büyük kesintilerden farklı olarak, sınırlı sayıda kullanıcıyı etkileyen geçici bir durum olduğu açıklandı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı, bilgi edindiği ve sosyal etkileşimde bulunduğu önemli bir platformdur. Ancak zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklar, kullanıcıların platforma erişimini geçici olarak engelleyebiliyor. 18 Eylül Perşembe günü de benzer erişim sorunları rapor edilirken, teknik ekiplerin sorunu incelemeye aldığı ve çözüm için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan erişim sorunları sonrası birçok kullanıcı platforma neden giriş yapamadığını merak etmeye başladı. Resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, ilk incelemeler sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, teknik ekipler olası daha geniş çaplı altyapı sorunlarını da araştırıyor.

Sosyal medyadan gelen bireysel geri bildirimler, erişim problemlerinin belirli bölgelerde ve zamanlarda görüldüğünü gösteriyor. Ancak dünya genelinde dijital servisleri izleyen platformların verilerine göre, 18 Eylül Perşembe itibarıyla Instagram sunucularında yaygın bir arıza tespit edilmedi. Teknik ekipler sorunu incelemeye devam ediyor ve gelişmeler kullanıcılarla paylaşılacak.