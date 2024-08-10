INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı?

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INSTAGRAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Instagram'a yönelik erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.

INSTAGRAM ENGELİ KALKTI MI?

Bir süredir erişim yasağı uygulanan Instagram ile ilgili kriz çözüme kavuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, özellikle katalog suçlar konusundaki taleplerimizin karşılanacağı ve sansür konusunda ortak bir çalışma yürüteceğimiz konusunda anlaşmaya vardık. Bu doğrultuda, saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız," ifadelerini kullandı.