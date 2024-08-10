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INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı?

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Instagram saat kaçta açılacak ve Instagram bugün erişim engeli kalkacak mı soruları sık sık araştırılıyor. Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformunun erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Instagram'ın bugün açılıp açılmayacağı konusunda açıklama geldi. Peki, Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı?

Instagram ne zaman açılacak son dakika haberleri ve Instagram saat kaçta erişim engeli kalkacağı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Instagram bugün açılacak mı? Instagram yasağı ne zaman kalkacak? sorularına yanıt aranıyor. Bir süredir erişim yasağı bulunan Instagram'la ilgili kriz çözüldü. Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? Detaylar haberimizdedir...

INSTAGRAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Instagram'a yönelik erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.

INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı?

INSTAGRAM ENGELİ KALKTI MI?

Bir süredir erişim yasağı uygulanan Instagram ile ilgili kriz çözüme kavuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, özellikle katalog suçlar konusundaki taleplerimizin karşılanacağı ve sansür konusunda ortak bir çalışma yürüteceğimiz konusunda anlaşmaya vardık. Bu doğrultuda, saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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