Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, hesaplarına ulaşmakta zorluk çekiyor ve sürekli hatalarla karşılaşıyor. Instagram'a erişim sağlanamaması, kısa sürede sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar bu beklenmedik aksaklığın sebebini merak ediyor. Peki, Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı?

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

Instagram'a erişim engeli getirilip getirilmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yoktur.

INSTAGRAM TÜRKİYE'DE KAPATILDI MI?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor. Erişim sorunlarının ne kadar süreceği ve kullanıcıların platforma ne zaman normal bir şekilde dönebileceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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