INJI kimdir, gerçek adı ne? O Ses Türkiye INJI kaç yaşında, nereli, evli mi?

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda INJI ilgi odağı oldu. Peki, INJI kimdir? O Ses Türkiye INJI kaç yaşında, nereli, evli mi?

INJI KİMDİR?

Doğum: 3 Ocak 2001 (22 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

İnci Güran (d. 3 Ocak 2000), sahne adıyla INJI Philadelphia'da yaşayan Türk şarkıcı-söz yazarıdır. TikTok'ta popüler olan "GASLIGHT" ve "MADELINE" adlı single'larıyla 2022 yılında öne çıktı. İlk EP'si LFG, 21 Temmuz 2023'te müzik uygulamalarında çıktı.

Erken yaşamı

İnci, 3 Ocak 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziği çok seven sanatçı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kaydolarak müzik teorisi ve klasik piyano eğitimi aldı.[3] Sonraki on yıl boyunca Avrupa çapında çeşitli piyano yarışmalarına katıldı ve lise için Londra'ya taşındıktan sonra caz gruplarında ve korolarda şarkı söylemeye başladı. Güran'ın müzikle ilgisi, Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton Okulu'nda kendi caz grubunu kurduğu ve kampüste sahne aldığı zamana kadar devam etti.

2022: İlk single'ları ve TikTok'taki başarısı

Güran'ın ilk single'ı "GASLIGHT", daha önce caz projesinde gitarist olan UOP öğrencisi Alex Graf ile birlikte üretildi. Şarkı, yalnızca Penn kampüsünde bulunan kaynaklar kullanılarak "aslında [...] bir haftada" yapıldı. Şarkının TikTok'ta yayınlanan demosu viral oldu ve Güran'ın popülaritesinin Charli D'Amelio ve Bella Poarch da dahil olmak üzere web sitesindeki en popüler yaratıcılardan bazılarına ulaşmasını sağladı. Şarkı iki haftadan kısa bir sürede Spotify'da 300.000'den fazla dinlenmeye ulaştı.

Sonraki single'ı "MADELINE" da benzer bir başarı elde etti. Bu başarı, Güran'ın Tidal'ın Rising Artist programında yer alması ve BBC'nin Radyo 1 kanalında yayınlanmasıyla daha da güçlendi. Şarkıcı, Nile Rodgers'ın sunuculuğunu yaptığı Samsung'un mini dizisi Make It With Nile Rodgers'da da yer aldı.

2023: "THE ONE" ve ilk EP

Güran'ın bu yıl çıkardığı ilk albümü "THE ONE", şarkıcının viral yıldızlığını sürdürdü. INJI tarafından "yeni tek kız marşı" olarak tanımlanan şarkı daha sonra Marc Kinchen ve Lee Foss tarafından remikslendi.

INJI'nin ilk EP'si olan LFG, Temmuz 2023'te Astralwerks aracılığıyla yayınland