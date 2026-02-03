Haberler

İnfial yaratan görüntüler! "Ben senin karınım" dedirtenler için hesap zamanı

İnfial yaratan görüntüler! 'Ben senin karınım' dedirtenler için hesap zamanı Haber Videosunu İzle
İnfial yaratan görüntüler! 'Ben senin karınım' dedirtenler için hesap zamanı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir gencin darbedilerek zorla el öptürüldüğü ve hakaret içerikli sözler söylemeye zorlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

  • İstanbul Maltepe'de 1 Şubat 2026 tarihinde 17 yaşındaki E.G.'ye bir grup tarafından tokat atıldı, hakaret edildi ve zorla konuşmaya zorlandı.
  • Görüntülerde şüphelilerin mağdur gence 'Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım' şeklinde cümleler tekrarlattığı kaydedildi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı.

Maltepe'de kaydedilen görüntüler olay yarattı. Bir grup genç, ortalarına aldıkları akranlarına zorbalık yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki zorbaları kıskıvrak yakaladı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORBALIK

Olay, 1 Şubat 2026 tarihinde Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek mağdurun 17 yaşındaki E.G. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak tokatladığı, hakaret ettiği ve baskı altında konuşmaya zorladığı anlar yer aldı.

TOKAT ATIP KONUŞTURDULAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak hakaret ettiği ve tokat attığı anlar yer aldı.

"BEN SENİN KARINIM" DEDİRTTİLER

Şüphelilerin mağdur gence zorla el öptürmeye çalıştığı ve baskı altında "Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım" şeklinde cümleler tekrarlattığı görüldü.

İnfial yaratan görüntüler! 'Ben senin karınım' dedirtenler için hesap zamanı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen M.P. (20) ile yaşı 18'den küçük olan B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

sonuç ne olacak önemli olan bu

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

saç tipleri genelde aynı yanlar kazıılmış

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı:

bunlara kazık lazım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi