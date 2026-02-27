İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Haberler

Güncelleme:
İzmir'de bir babanın damat adayıyla 500 bin TL üzerinden pazarlık yaptığı görüntüler büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

  • İzmir'de bir baba, kızı için görücü gelen damat adayıyla 500 bin TL üzerinden pazarlık yaptı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, görüntüler nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek müdahale çağrısında bulundu.

İzmir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir baba, kızına görücü gelen damat adayıyla karşılıklı oturarak 500 bin TL üzerinden pazarlık yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarafların evlilik sürecini maddi bir pazarlık konusu haline getirdiği görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazı kullanıcılar evliliğin ticari bir anlaşmaya dönüştürüldüğünü savunarak duruma tepki gösterdi.

İZLEYENLER BAKANLIĞI ETİKETLEDİ

Görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Sosyal medya soytarıları herkesin elinde telefon.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

