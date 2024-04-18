İncirlik Hava Üssü neden değiştirildi? İncirlik Hava Üssü değiştirilme sebebi ne? İncirlik Üssü neden Ana Jet Üs Komutanlığı oldu?

Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı ( İncirlik Üssü), Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki, İncirlik Hava Üssü neden değiştirildi? İncirlik Hava Üssü değiştirilme sebebi ne? İncirlik Üssü neden Ana Jet Üs Komutanlığı oldu?

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Adana'da bulunan İncirlik Üssü 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörle mücadeleden, İncirlik Üssü ile ilgili alınan yeni karara kadar dikkat çeken başlıklar öne çıktı. 10. Tanker Üs Komutanlığı, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

İNCİRLİK ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NÜN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Adana'da bulunan askeri üssün, 1955 yılında resmi ismi 'Adana Hava Üssü' olarak değiştirildi. 1958'e gelindiğinde ise 'İncirlik Hava Üssü' adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' ismi verildi.

Hava Kuvvetleri'nde üsler 'ana jet', 'ana ulaştırma' ve 'tanker üssü' olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından '10. Tanker Üs Komutanlığı' olarak adlandırılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon'da bulunan 152. Filo, İncirlik'e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik'te görevlendirilmesiyle burası 'Tanker Üssü' kategorisinden çıktı ve 'Ana Jet Üssü' oldu.