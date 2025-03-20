İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 37. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızını hayal kırıklığına uğratma!"

"Eğer bir insan babasına güvenmemişse bir daha hiç kimseye güvenemiyor sonra!"

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 36. bölümünde Azem oğlu Ferda'ya bir adım daha yaklaşıyor!

Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister. Cihan ve arkadaşları Reyyaz'la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azemlerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.

Azem Piraye'nin duygularını merak etmesine karşılık bütün duygularını şiir gibi anlatır. Dilber ise Piraye'nin hayallerine engel olmasına asla müsaade etmek istemez. Azem Ferda'ya bir adım daha yaklaşmanın hüzünle karışık heyecan yaşar.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD ZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.