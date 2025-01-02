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İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı?

İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı?
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Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi var mı ve İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İnci Taneleri dizisinde son bölüm neler olduğu ve 2 Ocak Perşembe günü İnci Taneleri dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı?

İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor.Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri dizisi, yılbaşı haftası nedeniyle bugün yayınlanmayacak. Sevilen dizi, 9 Ocak 2025 Perşembe günü yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.

İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.

Azem, Cihan ve arkadaşlarının bu karanlık dünyada daha da çukura batmalarından korkarken geçmişten gizemli bir kadın çıkagelir. Azem, bu kadının kim olduğunu bilmez.

İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı?

2 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?Yeni Bölüm

11:15 Yaprak DökümüTekrar

13:00 Gelinim MutfaktaYeni Bölüm

16:00 Arka Sokaklar Tekrar

18:30 Kanal D Ana Haber Canlı

20:00 Regaib Gecesi ÖzelYeni Bölüm

21:15 İnci Taneleri Tekrar

00:15 Tek Atış Tekrar

02:00 Zalim İstanbul Tekrar

04:30 Kuzey Güney

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