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İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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İnci Taneleri dizisi, 30. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyicilerde "İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem artık gerçekleri anlatmak zorunda kalıyor!

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem'in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye'nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan'ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar.

İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem'den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım ötelerindedir artık. Azem gerçekleri anlatmak için artık yolun sonuna gelir.

İnci Taneleri 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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