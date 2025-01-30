Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, gözünü karartıyor! Azem, hem polis hem de mafyayla yaptığı gizli anlaşmaların sonucunda tarafların bu anlaşmalara uyup uymayacağı konusunda diken üstündedir. Diğer yandan, Nehir ve Cihan'a anlatacağı gerçeklerin ardından yaşanacak her şeyi göze almaya hazırdır...

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.

İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .