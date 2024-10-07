İncel kimdir? İnceller kime deniyor? İncel ne demek, açılımı ne?

İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katlettikten sonra intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulamasında kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade eden ve "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. Discord'da da gündeme gelen görüntülerin ardından emniyetin 81 ilde "incel" gruplarını gözlem altına aldığı öğrenildi. İncel kimdir? İnceller kime deniyor?

İNCEL KİMDİR?

Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı.

"İNCEL" NE DEMEK?

İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor.

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

Cani Semih Çelik'in hunharca işlediği cinayetlerin ardından özellikle sosyal medya platformu Discord üzerinde bu tanıma uyan kişilerden aldığı "destekleyici" ve "övücü" destek mesajları üzerine Emniyet, 81 ilde harekete geçti.

İNTERNETTE TAKİP VE İZLEME BAŞLADI

Siber devriye ekiplerinin 7/24 usulüyle internet üzerinde yürüttüğü takip ve izleme çalışmalarında "incel" akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteleri gözlem altına almaya başladığı öğrenildi.