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İmsakiye 2025 Gaziantep: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

İmsakiye 2025 Gaziantep: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?
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Ramazan ayına kısa bir süre kala, 2025 Gaziantep imsakiye takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'da oruç tutacaklar için günlük iftar ve sahur saatlerini içeren resmi imsakiye takvimini yayımladı. Peki, Gaziantep'te ilk sahur (imsak) ve iftar saat kaçta? İşte, Ramazan'ın 1. günü Gaziantep iftar ve sahur vakitleri 2025…

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye üzerinden günlük iftar ve sahur saatlerini yakından takip ediyor. Peki, 1 Mart Cumartesi Gaziantep'te ilk sahur saat kaçta? Ramazan'ın ilk günü Gaziantep'te imsak ve sahur saati belli oldu mu? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE SAHUR (İMSAK) VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiye takvimine göre, Ramazan'ın ilk günü olan 1 Mart 2025 Cumartesi günü, Gaziantep'te sahur vakti (imsak) saat 05:35'te, iftar vakti ise 18:31'de olacak.

İmsakiye 2025 Gaziantep: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?Gaziantep'te ilk sahur saat kaçta

Oruca niyet eden vatandaşlar için sahur vaktinin imsak saatiyle sona ereceği, iftarın ise akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılabileceği belirtiliyor. Günlük iftar ve sahur saatleri Ramazan ayı boyunca birkaç dakikalık değişim gösterecek, bu nedenle güncel imsakiye takvimini takip etmek önem arz ediyor.

İMSAKİYE 2025 GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı imsakiyeye göre, Gaziantep'te iftar ve sahur saatleri şu şekilde:

İmsakiye 2025 Gaziantep: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

İmsakiye 2025 Gaziantep: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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