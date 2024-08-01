Imane Khelif'in kim olduğu merak ediliyor. Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i temsil eden Imane Khelif, hafif sıklet kategorisinde mücadele etti. Turnuvada çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi, ancak burada İrlandalı Kellie Harrington'a yenilerek olimpiyat serüvenini sonlandırdı. Peki, Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında, nereli? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

IMANE KHELIF KİMDİR?

2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılan Khelif, altın madalya maçından kısa bir süre önce yapılan cinsiyet uygunluk testinde başarısız oldu ve diskalifiye edildi. Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Khelif'in DNA testinin XY kromozomlarına sahip olduğunu ve bu durumun "meslektaşlarını kandırmaya ve kadın gibi davranmaya çalıştığını" belirtti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise, Khelif'in yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle diskalifiye edildiğini duyurdu.

Khelif, bu diskalifiyeyi bir komplo olarak nitelendirdi ve uluslararası başarılarını engellemek amacıyla yapılmış bir hamle olarak gördüğünü ifade etti.

2024 Paris Olimpiyatları'na gelince, IBA'nın önceki yönetim sorunları ve hakem skandalları nedeniyle boks müsabakalarını düzenleme yetkisi iptal edildi. Bu sebeple, IOC Paris Olimpiyatları'ndaki boks müsabakalarının düzenlenmesinden sorumlu oldu ve kuralları gözden geçirdi. IOC, Khelif'in yeni kriterler altında yarışmasına izin verdi ve uygunluk ile tıbbi düzenlemelere uyduğunu belirtti.

IOC'nin bu kararı, spor dünyasında tartışmalara yol açtı. Eski boks dünya şampiyonu Barry McGuigan gibi isimler, kararın adil olup olmadığını sorguladı. Khelif'in yeniden olimpiyatlarda mücadele etme fırsatını elde etmesi, spor camiasında çeşitli tepkilere neden oldu ve bu durum uluslararası boks sahnesinde geniş yankı uyandırdı.