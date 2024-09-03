İmamoğlu'ndan Martı CEO'su Öktem'e yanıt: Yanına bırakmam

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul'da 2500 yeni taksinin hayata geçirilecek olmasına tepki gösterip, "Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün hakkında onlarca usulsüzlük iddiası olan Bitaksi'nin sahibi Nazım Salur'a resmen rant için İstanbul'u peşkeş çekiyor." demişti. Öktem'e yanıt veren İmamoğlu, "Arkadaşlarıma hukuki tüm girişimleri yapın dedim. Bana ve arkadaşlarıma bu şovu yapan kişinin elbette yanına bırakmam." ifadelerini kullandı.

MARTI CEO'SU ÖKTEM: RANT İÇİN İSTANBUL'U PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent genelinde 2500 yeni taksiyi hayata geçireceğini açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Paylaşımlı yolculuk konusunda uzun zamandır mücadele eden Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İBB'ye tepki göstererek, "Yazık memleketime, yazık. Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün, hakkında onlarca usulsüzlük iddiası olan Bitaksi'nin sahibi Nazım Salur'a resmen rant için İstanbul'u peşkeş çekiyor. Daha mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem

İMAMOĞLU: BU ŞOVU YAPAN KİŞİNİN YANINA BIRAKMAM

Öktem'e yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sözcü Tv'de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Benim arkadaşlarıma ve kurumuma yapılan suçlama benim şahsıma da yapılan suçlamadır. Arkadaşlarıma hukuki tüm girişimleri yapın dedim. Bana ve arkadaşlarıma bu şovu yapan kişinin elbette yanına bırakmam." ifadelerini kullandı.

"TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI NE DİYORSA TERSİNİ YAPACAKSINIZ"

İmamoğlu, 2500 yeni taksi projesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Biz 2019'dan beri taksi sorununu dile getirdik ve 'ticari taksi plakası satalım bunları yollara yığalım' anlayışı gütmedik. Biz bir sistem arayışı içerisinde olacağımızı söyledik. Getirdiğimiz teklifimiz 15 kez reddedildi. O gün İstanbul'un taksiye ihtiyacı var mı yok mu sorusunun cevabını alamadığım kişilerin bunun hayırlı olacağını söylemeleri beni mutlu etti. Bir de hicivli bir cümle kuralım; İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ne diyorsa tersini yapacaksınız.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"BU YENİ SİSTEME UZUN SÜRE ÖNCE KARAR VERMİŞTİK"

Onun tek bir derdi var; taksi metreler yüzde 100 artsın, bir de plaka çıkarın bize taksi satın. Başka bir derdi yok. Biz bu yeni sisteme uzun süre önce karar vermiştik. Bizim arkadaşlar bu sistemi gidip anlattılar. Günün sonunda tüm üyelerin oy birliğiyle bu kararı aldık. Ulaştırma bakanı böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi bu süreç meclis komisyonunda tartışılıyor ve meclisten karar çıkacak. Ben iddia ediyorum şu anda sahada gezerek yolcu arayan taksiler dahi bu alana geçiş yapacaklar. Biz bu sorunu çözmenin keyfini yaşayacağız."