İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

40 MİLYON LİRAYLA YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla beraber yakalandığı öğrenildi.

PARALARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Dün gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve firari durumda olan Emrah Bağdatlı'ya ait işyerlerinde ele geçirilen paraların görüntüleri de servis edildi. Sözcü muhabiri Veli Toprak tarafından paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

BAĞDATLI KENDİNİ "DANIŞMAN" OLARAK TANITIYORDU

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve aranan Emrah Bağdatlı'nın da son iki hafta içinde yurt dışına gitmiş olduğu belirlendi. Firari Bağdatlı'nın kurduğu firmalar aracılığıyla sadece İBB Medya AŞ üzerinden 2022-2024 tarihleri arasında 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

BİRÇOK İHALE ALDI

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, yanında çalışan yaklaşık 35 kişi üzerinde kurduğu reklam firması ile de ihale alımlarında bulunduğu, bu şirketlerin pek çoğunun aynı adreslerde faaliyet gösterdiği ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

POLİSLERİ ATLATIP KAÇTI

Soruşturma kapsamında, Emrah Bağdatlı'nın 5 Mart'ta ABD'nin Houston kentine gitmeyi planlayarak, 6 Mart'ta hareket edecek bir uçak için bilet alarak yurt dışına çıkmakta olduğu tespit edildi. Polis, Bağdatlı'nın evinin önünde yaptığı sinyal takibiyle onu izlemeye aldı. Ancak Bağdatlı, bu durumu fark ederek telefonunu evde bırakarak 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Ali Nuhoğlu

ÜÇ VİLLAYI DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA DEVRETTİ

Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Ali Nuhoğlu ile ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Nuhoğlu'nun, 50 milyon lira değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devrettiği tespit edildi.