Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı imamlık mülakatlarına ilişkin güncel duyuruları henüz yayımlanmamıştır. Ancak, 2024 yılı için yapılan alımlar ve sınav süreçleri, 2025 yılı için de benzer bir takvimin izlenebileceğini göstermektedir. Örneğin, 2024 yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (İmam-Hatip) alımı için başvurular 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmış ve sözlü sınavlar bu başvuruların ardından gerçekleştirilmiştir.İmamlık mülakatı ne zaman 2025?

İMAMLIK MÜLAKATI NE ZAMAN 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için imamlık pozisyonlarına personel alımı ve mülakat süreçlerine ilişkin önemli duyurular yapmıştır. Bu kapsamda, adayların başvuru ve sınav takvimlerini dikkatle takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin sözleşmeli imam hatip alımı gerçekleştirecektir. Başvurular, 30 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2025 saat 16.30'a kadar devam edecektir. Adayların, 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulan kontenjan grubuna uygun öğrenim şartlarını taşımak ve ilgili diğer genel şartları sağlamak da önemlidir.

SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT SÜRECİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek sözlü sınavlara davet edilecektir. Sözlü sınav merkezleri, başvurulan kontenjan gruplarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İlahiyat Fakültesi mezunları için İstanbul, Manisa, Aydın gibi illerde sınav merkezleri belirlenmiştir. Adayların, sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihleri ve detayları, başvuruların tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

2025-MBSTS SINAVI

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu sınavın başvuru tarihleri 20-27 Şubat 2025 olarak belirlenmiştir. Sınav sonuçları ise 6 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacaktır. MBSTS, din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen önemli bir sınavdır ve imamlık mülakatlarına hazırlanan adaylar için büyük önem taşımaktadır.

HAZIRLIK SÜRECİ VE TAVSİYELER

İmamlık mülakatlarına hazırlanan adayların, sınav ve mülakat süreçlerine yönelik kapsamlı bir çalışma planı oluşturmaları önerilir. Bu süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kılavuzlar ve duyurular dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca, daha önceki yıllarda sınav ve mülakat süreçlerine katılan adayların deneyimlerinden faydalanmak da hazırlık sürecine katkı sağlayacaktır. Özellikle, sözlü sınavlarda başarılı olmuş kişilerin tavsiyeleri, adaylara önemli ipuçları sunabilir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ATAMA SÜRECİ

Sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar, puan sıralamasına göre Diyanet Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra taşra teşkilatındaki görevlerine başlayacaklardır. Sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, adayların resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

İmamlık mülakatlarına hazırlanan adayların, belirtilen takvim ve şartlara uygun hareket etmeleri, başvuru süreçlerini titizlikle takip etmeleri ve sınavlara yönelik etkili bir hazırlık süreci geçirmeleri, başarıya ulaşmaları açısından kritik öneme sahiptir.

Ayrıca, mülakat sürecine yönelik daha detaylı bilgi edinmek isteyen adaylar, aşağıdaki videoyu izleyerek deneyimli kişilerin tavsiyelerinden faydalanabilirler: