İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2026?

"2026 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu, çocuğunu ilk kez okula gönderecek ailelerin gündeminde yer alıyor. İlkokul kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih, kayıtların nasıl yapılacağı ve yaş şartına ilişkin bilgiler için veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularını yakından takip ediyor.

2026 İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026 ilkokul kayıt süreciyle ilgili detaylar, çocuğunu birinci sınıfa başlatacak veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ilkokula başlayıp başlamayacağı, doğum tarihine göre belirleniyor. 30 Eylül 2026 tarihi esas alınarak hesaplanan ay yaşına göre ilkokul birinci sınıf kayıt durumu netleşiyor.

78 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN İLKOKUL KAYDI ZORUNLU

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 78 ay ve üzeri olan, yani Mart 2020 ve öncesinde doğan çocuklar ilkokul birinci sınıfa başlamak zorunda olacak. Bu yaş grubundaki öğrenciler için kayıt erteleme uygulaması bulunmuyor ve ilkokul kayıt işlemleri zorunlu olarak gerçekleştiriliyor.

72-77 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLAR DA BİRİNCİ SINIFA KAYIT YAPTIRACAK

Nisan 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında doğan, 30 Eylül 2026 itibarıyla 72 ila 77 ay arasında bulunan çocukların da ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırmaları zorunlu tutuluyor. Bu yaş grubundaki öğrenciler de sistem üzerinden ilkokula yönlendiriliyor.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN İSTİSNA UYGULANIYOR

72-77 ay grubunda yer alan çocuklardan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporuyla özel eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen öğrenciler için istisnai uygulama bulunuyor. Bu öğrenciler, kaynaştırma öğrencisi statüsünde okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaptırabiliyor.

İLKOKUL KAYITLARI AY YAŞINA GÖRE BELİRLENİYOR

İlkokul birinci sınıf kayıtlarında öğrencilerin doğum yılı tek başına yeterli olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kayıt işlemlerinde 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla çocuğun ay yaşını esas alıyor. Bu nedenle velilerin çocuklarının doğum tarihine göre kayıt durumlarını kontrol etmeleri ve e-Okul sistemi üzerinden kayıt bilgilerini takip etmeleri önem taşıyor.