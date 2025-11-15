İlknur Soydaş kimdir? Karabiberim şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş kaç yaşında, nereli, kariyeri?

1990'ların müzik ve televizyon dünyasında adından söz ettiren İlknur Soydaş, "Karabiberim" klibiyle geniş kitlelerce tanındı. Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Soydaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul sokaklarında görüntülendi ve hayranlarının merakını yeniden uyandırdı. Peki, İlknur Soydaş kimdir, nereli ve kariyerinde hangi projelerde yer aldı? İşte ünlü manken ve oyuncunun hayatına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLKNUR SOYDAŞ KİMDİR?

İlknur Soydaş, 1990'ların başında Türkiye'de popüler kültürde dikkat çeken isimlerden biridir. Kariyerine mankenlik ile başlamış, ardından oyunculuk ve müzik kliplerinde rol alarak kendini geniş kitlelere tanıtmıştır.

Özellikle 1994 yılında Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibi ile tanınmış ve o dönemin ikonik yüzlerinden biri hâline gelmiştir. Soydaş, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer alarak sahne ve ekran deneyimini çeşitlendirmiştir. Uzun süre ekranlardan uzak kalsa da, basına yansıyan son görüntüleriyle hâlâ dikkat çekmeye devam etmektedir.

İLKNUR SOYDAŞ KAÇ YAŞINDA?

İlknur Soydaş, 25 Aralık 1976 tarihinde Hollanda'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

İLKNUR SOYDAŞ NERELİ?

Soydaş, Hollanda doğumlu bir isimdir, ancak kariyerini Türkiye'de inşa etmiş ve Türk televizyon ve müzik dünyasında tanınmıştır.

İLKNUR SOYDAŞ'IN KARİYERİ

Soydaş'ın kariyeri mankenlikle başlamış, 1993 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışması ile dikkat çekmiştir. Kısa süre sonra oyunculuk ve müzik kliplerinde rol almaya başlamış, özellikle Serdar Ortaç'ın "Karabiberim", "Zakkum" ve "Nar Çiçeğim" kliplerinde, ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Akdeniz Akşamları" klibinde de yer almıştır.

Televizyon kariyerine 1993 yılında "Bizim Mahalle" dizisiyle adım atan Soydaş, 1997'de "Hiç Bana Sordun Mu?", 1998'de "Unutabilsem", 2002'de "Pembe Patikler", 2006'da "Hacı", 2009'da "Cam Kırıkları", 2024'te ise "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizilerinde rol almıştır.

Sinema alanında da çeşitli projelerde yer almış, 2000 yılında "Dansöz" filmiyle beyaz perdeye çıkmış, ardından 2002'de "Hızmalı", 2004'te "Celal Oğlan", 2005'te "Kenger" ve "Kenger 2", "Mızgin", "Hazan", 2006'da "Çocuğumu İstiyorum", 2007'de "Avrupalı" ve "Babam Annem Oldu", 2008'de ise "İdam" filmlerinde rol almıştır.

Soydaş, hem televizyon hem sinema hem de müzik kliplerindeki performanslarıyla 1990'lar ve 2000'ler döneminin tanınmış yüzlerinden biri olmayı başarmıştır. Uzun süre ekranlardan uzak kalmasına rağmen, son dönemde basına yansıyan görüntüleriyle adından söz ettirmeye devam etmektedir.