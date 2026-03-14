İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefatının ardından cenaze törenine ilişkin detaylar netleşti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önemli tarihçilerinden biri olan Ortaylı'nın cenaze töreni 16 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE ANMA TÖRENİ

Ortaylı için ilk olarak saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri, usta tarihçiyi burada son kez anacak.

FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Anma töreninin ardından Ortaylı'nın cenazesi Fatih Camii'ne getirilecek. Duayen tarihçi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

FATİH SULTAN MEHMET HAN İLE AYNI MEZARLIĞA GÖMÜLECEK

Usta tarihçi, Fatih Camii haziresinde, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu tarihi alana defnedilecek. Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii Haziresi'nde; Fatih Sultan Mehmed'in eşi Gülbahar Hatun, Gazi Osman Paşa, Halil İnalcık ve Kadir Topbaş'ın da mezarı bulunuyor.

GELİBOLU'YA GÖMÜLMEK İSTEMİŞTİ

Ortaylı daha önce verdiği bir röportajda "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna, "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum" yanıtını vermişti.

YOĞUN BAKIMDA ALINDI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımında tedavi gören tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmesinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ortaylı'nın ailesi tarafından " İlber Ortaylı'yı kaybettik" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Eğitim camiasında büyük üzüntü yaratan vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ortaylı için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com