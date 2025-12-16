Haberler

İlayda'yı katleden cani aylar sonra yakalandı

İlayda'yı katleden cani aylar sonra yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldüren Cemal Alparslan 5 ay sonra Şırnak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

  • İlayda Alkaş, 15 Temmuz'da Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısı sonucu öldü.
  • Cemal Alpaslan, cinayetin ardından 5 ay sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis tarafından yakalandı.
  • Cemal Alpaslan hakkında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta 15 Temmuz'da akşam saatlerinde vahşet yaşandı. İlayda Alkaş (22), bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğradı.

İlayda'yı katleden cani aylar sonra yakalandı

İLAYDA'YI SİLAHLA KATLETTİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

İlayda'yı katleden cani aylar sonra yakalandı

5 AY SONRA ŞIRNAK'TA YAKALANDI

Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınana alınan şüphelinin Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.

İlayda'yı katleden cani aylar sonra yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title