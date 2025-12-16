İlayda'yı katleden cani aylar sonra yakalandı
Diyarbakır'da bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldüren Cemal Alparslan 5 ay sonra Şırnak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
- İlayda Alkaş, 15 Temmuz'da Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısı sonucu öldü.
- Cemal Alpaslan, cinayetin ardından 5 ay sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis tarafından yakalandı.
- Cemal Alpaslan hakkında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta 15 Temmuz'da akşam saatlerinde vahşet yaşandı. İlayda Alkaş (22), bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğradı.
İLAYDA'YI SİLAHLA KATLETTİ
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
5 AY SONRA ŞIRNAK'TA YAKALANDI
Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınana alınan şüphelinin Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.