İlayda Şeker kimdir? İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 sezonunda gösterdiği performans ve enerjik tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken İlayda Şeker, yarışmanın ardından aynı sezonun şampiyonu olan İsmail Balaban ile evlenmişti. Yarışma boyunca zaman zaman yakınlaşmalarıyla gündeme gelen ikili, finalin ardından ilişkilerini resmiyete taşıyarak evlilik kararı almıştı. İlayda Şeker, yarışma sonrası özel hayatıyla da merak edilmeye devam ediyor. İlayda Şeker ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş bir televizyon ve sosyal medya fenomenidir. 1994 yılında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde doğmuş, ilkokul ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Sakarya'ya taşınmıştır. Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşen İlayda, bir süre dedesinin yanında yaşamıştır.

Survivor yarışmasına katılmasıyla birlikte ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Şeker, yarışmada hem sempatik kişiliği hem de mücadeleci tavrıyla dikkat çekmiştir. Yarışma sonrası sosyal medyada aktif bir profil çizmiş, influencer olarak birçok markayla iş birliği yapmaya başlamıştır.

Bunun yanında, zaman zaman televizyon programlarında da yer alarak sunuculuk deneyimi edinmiştir. Bugün, medya ve sosyal medya dünyasında etkili isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

İLAYDA ŞEKER KAÇ YAŞINDA?

İlayda Şeker, 10 Nisan 1994 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Yarışmaya katıldığı 2021 yılında 27 yaşında olan İlayda, özellikle genç yaşına rağmen Survivor'da gösterdiği olgun ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekmiştir. Şu anda aktif olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya devam etmektedir.

İLAYDA ŞEKER NERELİ?

İlayda Şeker, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde doğmuştur. Orta Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bu bölgesinde büyüyen İlayda, eğitim hayatının ilk yıllarını burada geçirmiştir. Üniversite için Sakarya'ya taşınmış, ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Özellikle memleketi Ürgüp ile bağlarını koparmayan İlayda, nişan törenini de burada düzenlemiş ve memleketine olan bağlılığını sık sık dile getirmiştir.

İLAYDA ŞEKER EVLİ Mİ?

Evet, İlayda Şeker evlidir. Survivor 2021 yarışmasında tanıştığı ve daha sonra aşk yaşamaya başladığı ünlü başpehlivan İsmail Balaban ile 2022 yılında evlenmiştir. Çift önce İlayda Şeker'in memleketi Nevşehir'de nişanlanmış, ardından Antalya'da düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştur. Nikahlarına Survivor yarışmasından arkadaşları da katılmış, bu mutlu gün sosyal medyada geniş yer bulmuştur. Evlilikleri sonrasında İstanbul'da yaşamaya başlayan çift, mutlu bir hayat sürmektedir.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğmuş, geleneksel Türk güreşinin en önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren güreşe ilgi duyan Balaban, zamanla Türkiye'nin en başarılı başpehlivanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivanlık kazanarak güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

İsmail Balaban, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında da büyük başarı göstererek şampiyon olmuştur. Yarışma boyunca fiziksel gücü, stratejisi ve liderlik vasıflarıyla izleyiciden tam not almış, yalnızca bir sporcu değil aynı zamanda televizyon ekranlarının da sevilen yüzü haline gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla Survivor All Star kadrosunda yeniden yer alan Balaban, hem sporcu kimliği hem de özel yaşamıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam etmektedir.