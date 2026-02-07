Haberler

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilde iki kız kardeş hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ve suç kayıtları olduğu öne sürülen iki kişinin olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, şüphelilerden biri yakalandı.

  • İzmir'in Menderes ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 21 yaşındaki Nergiz T. ve 16 yaşındaki kardeşi B.T. hayatını kaybetti.
  • Kazadan sağ kurtulan D.Y. ve T.D.'nin emniyet kayıtlarında çok sayıda suçtan dosyası bulunuyor ve aranmaları olduğu için olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.
  • D.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, T.D.'nin yakalanması için ise bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilde bulunan iki kız kardeş hayatını kaybederken, araçtaki diğer iki kişinin ise suç kayıtları nedeniyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan bir ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan 21 yaşındaki Nergiz T. ve 16 yaşındaki kardeşi B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk etapta aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği yönünde iddialar ortaya atılsa da, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı teknik incelemeler sonucunda olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu saptandı.

ARANMALARI OLDUĞU İÇİN KAÇTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kazanın ardından araçta bulunan ve sağ kurtulan iki ismin daha olduğunu tespit etti. Araçta yolcu konumunda bulunan D.Y. (28) ile T.D.'nin (33), çeşitli suçlardan aranmaları olduğu gerekçesiyle hayatını kaybeden kız kardeşleri olay yerinde bırakarak kaçtıkları iddia edildi.

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, kazadan sağ kurtulan D.Y. ve T.D.'nin emniyet kayıtlarında çok sayıda suçtan dosyası bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden D.Y., jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, 3 farklı suçtan aranması olduğu bildirilen ve kazanın ardından kayıplara karışan T.D.'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEnes:

Hos geldiniz Laik izmir e. İzmiri dağların da çiçekler acaaaar , Kızlar yabancıların arabalarında turlar ataaarrrr

Haber Yorumlarımete fatihan:

Ne alakası var izmirle bu konya da olmuyor mu?

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKKEPE YÖNETİMİ

Haber YorumlarıEnes:

Tüm Türkiye şuan aynı anda sana mal diyor hahaha

