İFTARDA OKUNACAK DUALAR | Ramazan ayında okunacak dualar, sureler neler?

Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler araştırılırken oruç nasıl açılır merak ediliyor. İftarda oruç açarken okunacak dualar ve Ramazan ayında nasıl ibadet edilir merak ediliyor.İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Ramazan ayında okunacak dualar, sureler neler? İftarda okunacak dualar! Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 11 Mart günü başlayan Ramazan, 9 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı: Bir gün arefe ve üç gün bayram olacak. Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da, bayram günleri ise 10-11-12 Nisan'da olacak. Bayram günleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.

İFTARDA OKUNACAK DUALAR

İftar Duası

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

RAMAZAN AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver. (Müslim, "Zikir", 35)

Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat. (Neml Suresi, 19. ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 285-286)

Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru. (Bakara Suresi, 201. ayet)

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir: