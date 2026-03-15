İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı

NOW TV'de yayınlanan "Sahtekarlar" dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca 22. bölümüyle final yaptı. Burak Deniz'in "the end" notuyla yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada izleyiciler karara tepki gösterdi.

Now TV'de yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı "Sahtekarlar" dizisi ekran macerasını noktaladı. Ay Yapım imzalı dizi, 22. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda etti.

REYTİNGLER DÜŞTÜ, FİNAL KARARI GELDİ

12 Ekim 2025 tarihinde yayın hayatına başlayan "Sahtekarlar", ilk bölümlerinden itibaren dikkat çekmiş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmişti. Ancak son dönemde reytinglerde yaşanan düşüş, dizinin geleceğini etkiledi. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reytinglerde beklenen seviyeye ulaşılamaması nedeniyle dizinin final yapmasına karar verdi.

BURAK DENİZ'DEN FİNAL PAYLAŞIMI

Dizinin final yapmasının ardından başrol oyuncularından Burak Deniz, sosyal medya hesabından final sahnesini "the end" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, dizinin ani final kararı izleyiciler arasında tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Dizinin sadık izleyici kitlesi, final kararına sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok izleyici, dizinin erken bitirildiğini savunarak kanal ve yapım şirketine eleştiriler yöneltti.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

hacer ilhan:

Helal olsun çok doğru söylemiş.. Chp buna kudurur şimdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

