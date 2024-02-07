Uzatma dakikalarının iddaa kurallarında oyun skoruna dahil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, İddaa'da uzatmalar dahil mi? İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?

İDDAA'DA UZATMALARDA ATILAN GOL SAYILIR MI?

İddaa'da sadece 90 dakika skorları geçerlidir. Bu yüzden uzatmalarda atılan goller skora dâhidir. Ancak canlı iddia oyunlarında bu kurallar farklılık göstermektedir.

İDDA NEDİR?

Spor Toto Teşkilatı'nın resmi oyunu olan İddaa, yerli ve yabancı liglerdeki futbol karşılaşmalarının kesin maç sonucunu, ilk yarı ile birlikte maçın kesin sonucunu, maçın skorunu ve toplam gol sayısının 2 ve altında mı yoksa 3 ve üstünde mi olduğunu tahmin etmek suretiyle oynanan bir oyundur.

İddaa, oyunculara şu ana dek 183 adet yabancı lig ve kupa maçlarından seçim yapabilme imkânı tanımıştır. Türk sporseverlerin istekleri ön planda tutularak hemen hemen bütün yabancı ülke lig maçları ile Avrupa Kupaları, UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları da oyunlara eklenmiştir.

Şans oyunlarından farkı bilgi ve birikime dayanmasıdır. İddaa'nın yurt dışındaki benzer oyunlardan en büyük farkı ise, oynanan oyunlardan kazanılacak paranın kamuya kaynak olarak sağlıyor olmasıdır.

2004 yılından itibaren futbolun olduğu her yerde öne çıkan etkili tanıtım kampanyaları, yaygın ve güçlü teknolojik altyapıya sahip bayileriyle bütünleşen yapısıyla her geçen gün daha da büyüyen İddaa oyunu hasılatından futbol endüstrisine, takım isim hakkı olarak sağlanan değerli kaynak sayesinde bugüne kadar kapanma noktasına gelen ve başka hiçbir geliri olmayan birçok Anadolu futbol kulübünün yegane gelir kaynağı haline gelmiştir. İddaa, 2004–2007 sonu itibarıyla elde ettiği hasılattan, Süper Ligde, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligde yer alan futbol kulüplerine toplam 386.5 milyon TL tutarında isim hakkı bedeli olarak kaynak aktarmıştır.

Türkiye çapından gerçekleştirdiği sponsorluklar ile sadece spor endüstrisine değil, aynı zamanda kültür ve sanat alanında da destek veren İddaa, 2004 -2007 sonu itibarıyla sosyal sorumluluk bilinciyle kurum ve kuruşlarına toplam 105 milyon TL kaynak aktarmıştır.

60.000 kişinin geçim kaynağını sağlayan ve 4000 terminale ulaşmış bayilik ağı ile Türkiye'de bahis oyunlarını yasal ve kontrol edilebilir bir düzene taşıyan Inteltek A.Ş. ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İddaa oyunu ile 2004 yılından 2007 sonuna kadar Türkiye ekonomisine 989 milyon TL tutarında KDV, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi ve Kurumlar vergisi adları altında kaynak aktarmıştır.

İddaa'nın havuz oyunlarından farkı iştirakçinin önceden -doğru tahminde bulunması sonucunda- kazanacağı miktar bilmesi, iştirakçinin –havuzda biriken toplam para ve kazanan sayısından bağımsız olarak- kazanç sağlaması, birçok organizasyondan oluşan programdan, istediği kadar seçim yapılabilme imkânının bulunması, her gün oynanabilmesi, Türkiye'den ve dünyadan organizasyonların ve karşılaşmaların bulunmasıdır.

Her salı ve her cuma olmak üzere haftada iki İddaa programı çıkar ve oyuncular programda yer alan maçların sonucunu; 1 (ev sahibi takım galibiyeti), 0 (beraberlik), 2 (deplasman takımı galibiyeti) olmak üzere üç muhtemel sonuçtan herhangi birini tahmin ederek "İddaa kuponu" üzerindeki ilgili yer(ler)e işaretleyerek oynarlar. Buna "Maç Sonucu" oyunu denir.

Kazanç için öncelikle bir kolondaki tüm tahminlerin doğru olması gerekmektedir. Doğru tahminlerin oranlarının birbiriyle çarpımından oluşan kolon oranı, kolon bedeli ile çarpılır. Bu miktar, oyuncunun kazancını belirtmektedir. Eğer oyuncunun kazandığı tutar 4.068 TL'yi aşıyorsa, aşan kısım için % 10 Veraset ve İntikal Vergisi hesaplanır. Oyuncuya ödeme yapılırken vergi düşülerek net tutar ödenir.

İddaa Programındaki Bazı İfadelerin Açıklamaları

Maç Kodu: Maçın, tahmin yapılması durumunda, İddaa kuponu üzerine işaretlenecek kodunu gösterir.

Takımlar: Maçta oynayacak taraflara ait takımları gösterir.

Lig: Hangi maçın hangi ligde olduğunu gösterir.

Saat: Maçın başlayacağı saati gösterir.

Handikap(H): Maçların oranlarını dengelemek için zayıf takıma verilen gol avansıdır. Örneğin bir maçta ev sahibi takım favori, handikapı da 2 olduğu zaman ev sahibi takım ancak 3 farklı galibiyette kazanmış sayılır. Ev sahibi takımın 2 farklı üstünlüğünde maç berabere bitmiş kabul edilir.

H*(E): Ev sahibi takımın handikapını gösterir.

H*(Dep.): Deplasman takımının handikapını gösterir.

Maçlar: Programda yer alan maçları gösterir.

MBS: Minimum Bahis Sayısını gösterir. Minimum Bahis Sayısı bölümünde herhangi bir sayı belirtilmemişse Maç Sonucu oyunu için en az 4, İlk Yarı/Maç Sonucu oyunu için en az 2 maça tahminde bulunulabilir. Kuponda işaretlenecek minimum maç tahmini sayısı programdan öğrenilebilir.

MBS bölümünde "3" yazıyorsa Maç Sonucu oyunu için en az 3 maça;

MBS bölümünde "2" yazıyorsa Maç Sonucu oyunu için en az 2 maça;

MBS bölümünde "1" yazıyorsa Maç Sonucu ve İlk Yarı/Maç Sonucu oyunu için en az 1 maça tahminde bulunulabilir.

Oran: Kazancın belirlenmesindeki temel faktör. Kupona yazdığınız ve doğru tahmin ettiğiniz maçların (Kazanabilmek için yazdığınız her maçı doğru tahmin etmek zorundasınız. Sistemli oyun hariç.) programda belirtilen oranlarının çarpımı -+ yatırdığınız paranın çarpımı- kazancınızı belirler. örneğin 4 maça tahminde bulundunuz;

Kolon Bedeli x Misli Oranı x (Maçların Oranlarının çarpımı); 1 TL x 2 Misli x (2.20 x 2.80 x 1.90 x 2.00)=46 TL 816 KR kazanıyorsunuz.