İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli?
İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin hakkında merak edilenler gündemde. İbrahim Şirin'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin oldu. Peki, İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli?
İBRAHİM ŞİRİN KİMDİR?
- 25 Aralık 1976 tarihinde Derince'nin Çınarlı Mahallesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Derince'de tamamladı, ardından İzmit Lisesi'nde eğitim aldı. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamladı. Çınarlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı ile Çınarlı Spor Kulüp Başkanlığı gibi görevler üstlendi.
- AK Parti Derince Teşkilatı'nda farklı kademelerde görev aldıktan sonra 2014 yılında gerçekleştirilen kongrede AK Parti Derince İlçe Başkanı seçildi ve 30 Kasım 2018 tarihinde Derince Belediye Başkan aday adaylığı için ilçe başkanlığı görevini bıraktı. İbrahim Şirin, 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilmese de Derince Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.