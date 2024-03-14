İbrahim Palaz kimdir? CHP Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı İbrahim Palaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Gönen Belediye Başkan adayı ise İbrahim Palaz. İbrahim Palaz kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İBRAHİM PALAZ KİMDİR?

İbrahim Palaz, 7 Ağustos 1974 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını da Gönen'de tamamladı. Siyasi kariyerine 1996 yılında adım atan Palaz, CHP Gönen Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu meclis üyeliği ve CHP Gönen İlçe Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcılığı ve Gönen Belediye Spor Genel Kaptanlığı gibi ekonomik ve spor alanlarında da aktif rol üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gönen Belediye Başkanı olarak seçildi ve göreve başladı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.