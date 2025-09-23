Son yılların en başarılı ve karizmatik oyuncularından biri olarak dikkat çeken İbrahim Çelikkol, sadece ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmelerle de sıkça konuşuluyor. Sporcu geçmişinden modellik kariyerine, ardından oyunculukla yakaladığı büyük çıkışa kadar uzanan ilginç yaşam hikayesiyle Çelikkol, Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikkol evlendi mi? İşte, İbrahim Çelikkol'un hayatına dair merak edilenler...

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Türk dizi ve sinema dünyasının karizmatik yüzlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynayan Çelikkol, Türkiye liglerinde mücadele etmiş ve genç millî takıma kadar yükselmiştir.

Basketbol kariyerini noktalamasının ardından modellik yapmaya başlayan İbrahim Çelikkol, podyumlarda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ancak asıl dönüm noktası, usta yönetmen Osman Sınav ile tanışmasıyla gerçekleşti. Bu tanışma, onu ekranların aranan yüzlerinden biri haline getiren oyunculuk kariyerine adım atmasını sağladı.

Oyunculuğa, Osman Sınav'ın yönettiği "Pars: Narkoterör" dizisinde başkomiser Şamil Baturay karakteriyle başlayan Çelikkol, bu rolüyle büyük beğeni topladı. Ardından birçok televizyon dizisi ve sinema filminde başarılı performanslar sergileyerek adını geniş kitlelere duyurdu.

İBRAHİM ÇELİKKOL KAÇ YAŞINDA?

14 Şubat 1982 doğumlu olan İbrahim Çelikkol, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Spor geçmişi, disiplini ve formunu koruması sayesinde yaşı ilerlese de enerjisiyle hâlâ genç kuşak oyuncularla yarışacak düzeydedir.

İBRAHİM ÇELİKKOL NERELİ?

İbrahim Çelikkol, Kocaeli ilinin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi farklı kültürel kökenlere sahiptir. Annesi Selanik göçmeni, babası ise Arap kökenlidir. Bu köklü ve çeşitli kültürel geçmiş, oyunculuğundaki duygusal derinliği ve karakter çeşitliliğini de etkileyen faktörlerden biri olarak görülmektedir.

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLENDİ Mİ?

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2025 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile evlendi. Evlilik haberi, Çelikkol'un sosyal medya hesabından yaptığı sade ve anlamlı bir paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Çiftin nikâhı sade bir törenle gerçekleşti ve sadece yakın çevrelerinin katıldığı özel bir etkinlikle kutlandı.

Bu evlilik, Çelikkol'un özel hayatında yeni bir sayfa açtığının da göstergesi oldu.

İBRAHİM ÇELİKKOL EŞİ NATALİ YARCAN KİMDİR?

İbrahim Çelikkol'un eşi Natali Yarcan, eğitimli ve çok yönlü bir kişiliğe sahip. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlama üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine kimya sektöründe başlayan Yarcan, daha sonra gastronomi ve yayıncılık alanlarına yöneldi.

Natali Yarcan, aynı zamanda kitap yazarlığı ve televizyon programcılığı da yapmıştır. Medyada zaman zaman yer alsa da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Çelikkol ile olan ilişkisi ise kamuoyunda ilgiyle takip edilmiştir.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ESKİ EŞİ KİM?

İbrahim Çelikkol, 25 Mayıs 2017 tarihinde mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. Ancak çift, 2022 yılında yollarını ayırdı. Boşanma süreci oldukça sessiz ve olgun bir şekilde gerçekleşti. Taraflar karşılıklı anlaşmayla evliliklerini sonlandırdı.

Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun boşanma sürecinde oğulları için en iyi şartları sağlamak adına dostane bir ilişki yürüttükleri biliniyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL ÇOCUĞU VAR MI

Evet, İbrahim Çelikkol'un Mihre Mutlu ile olan evliliğinden Ali adında bir oğlu vardır. Oğluyla vakit geçirdiği anlar zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor. Baba-oğul ilişkisiyle dikkat çeken Çelikkol, yoğun iş temposuna rağmen oğluyla kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL TV DİZİLERİ

İbrahim Çelikkol, oyunculuk kariyerinde birçok başarılı televizyon dizisinde başrol üstlenmiştir. Aksiyon, dram ve romantik türlerde performans sergileyen oyuncu, özellikle güçlü erkek karakterlerdeki başarısıyla tanınmaktadır.

Rol aldığı bazı önemli diziler şunlardır:

Pars: Narkoterör (2008) – Şamil Baturay

M.A.T. (2009) – Sinan Atalay

Keskin Bıçak (2010) – Mithat

Karadağlar (2010–2011) – Gül Ali Karadağ

İffet (2011–2012) – Cemil Özdemir

Merhamet (2013–2014) – Fırat Kazan

Reaksiyon (2014) – Oğuz Ayaz

Seddülbahir 32 Saat (2016) – Mehmet Çavuş

Kördüğüm (2016) – Ali Nejat Karasu

Siyah Beyaz Aşk (2017–2018) – Ferhat Aslan

Muhteşem İkili (2018–2019) – Mert Barca

Doğduğun Ev Kaderindir (2019–2021) – Mehdi

Kuş Uçuşu (2021) – Kenan

Bu yapımlar, oyuncunun hem oyunculuk yelpazesini genişletmiş hem de büyük bir izleyici kitlesi edinmesini sağlamıştır.

İBRAHİM ÇELİKKOL FİLMLERİ

Dizilerdeki başarısını sinema perdesine de taşıyan İbrahim Çelikkol, özellikle tarihî ve romantik filmlerdeki performansıyla beğeni kazanmıştır. İşte yer aldığı bazı önemli filmler:

Fetih 1453 (2012) – Ulubatlı Hasan

Sadece Sen (2014) – Ali

Mesti Aşk (2021) – Şems karakteriyle konuk oyuncu

Sinema projelerinde de televizyon dizilerindeki kadar etkileyici performanslar sergileyen Çelikkol, özellikle "Fetih 1453" filmindeki Ulubatlı Hasan rolüyle izleyicilerin hafızasında yer etmiştir.