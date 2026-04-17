Güpegündüz film gibi soygun! 25 rehineyi bırakırken bakın nasıl kaçtılar

İtalya'nın Napoli kentindeki bir banka şubesinde gündüz vakti silahlı soygun yapıldı. Fanpage adlı internet sitesinin haberine göre, Napoli kent merkezindeki Medaglie d'Oro Meydanı'nda Credit Agricole Bankasının şubesinde öğle saatlerinde soygun gerçekleşti.

25 KİŞİYİ REHİN ALDILAR

En az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, banka çalışanları ve müşterilerden oluşan 25 kişiyi rehin aldı. Rehineler, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinden bir süre sonra yerel saatle 15.00 civarında serbest bırakıldı.

Olay anında güvenlik güçleri banka şubesinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, kuzeydeki Livorno kentinden gelen İtalyan jandarmasının özel operasyon birimi GIS'e mensup kuvvetler, saat 17.30 civarında soyguncuları yakalamak üzere şube içine bir operasyon düzenledi.

EKİPLERİ OYALAYIP YER ALTI TÜNELLERİNDEN KAÇTILAR

Soyguncular, ekipleri oyalamak için rehineleri tek tek serbest bırakırken yer altı tünellerini kullanarak kaçtı. Güvenlik güçlerinin şubenin içerisine girmesi sonrasında soyguncuların, banka zeminindeki bir delikten kaçtığı tespit edildi.

KASALARI BOŞALTAN SOYGUNCULAR ARANIYOR

İtalyan polisi, silahlı soyguncuları bulmak için havadan helikopterle ve şube yakınındaki semtlerde geniş çaplı arama operasyonu başlattı. Bu arada soyguncuların özellikle bankada kasaların bulunduğu noktayı hedef aldığı ve kasaların boş olduğu belirtildi. Ayrıca şu ana kadar çalınanların miktarının belirlenemediği de kaydedildi.

