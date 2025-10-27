İbrahim Akın kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın kaç yaşında, nereli, hangi partiden?

Bayrampaşa siyasetinde uzun yıllardır aktif görevler üstlenen İbrahim Akın, 2024 yerel seçimlerinin ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili olarak seçilerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın kimdir? İbrahim Akın kaç yaşında, nereli? İbrahim Akın hangi partiden? İşte detaylar...

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

İbrahim Akın, 1978 yılında İstanbul'da doğmuş, kökeni Trabzon'un Çaykara ilçesine uzanan bir siyasetçi ve iş insanıdır. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamış olan Akın, mezuniyetinin ardından İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak ticari hayatına başlamıştır. İş yaşamındaki disiplini ve toplumsal ilişkilerdeki aktif rolüyle kısa sürede hem iş dünyasında hem de sivil toplum alanında tanınan bir isim haline gelmiştir.

İBRAHİM AKIN KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan İbrahim Akın, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Gençlik yıllarından itibaren hem eğitim hem de meslek hayatında istikrarlı bir çizgi izlemiş, sonrasında siyasete yönelerek Bayrampaşa'da etkin bir siyasi figür haline gelmiştir.

İBRAHİM AKIN NERELİ?

İstanbul doğumlu olmasına rağmen, İbrahim Akın'ın kökeni Karadeniz bölgesine, Trabzon'un Çaykara ilçesine dayanmaktadır. Ailesinin Trabzon kültürüne olan bağlılığı, Akın'ın hem sosyal hem de sivil toplum yaşamında da etkili olmuştur. Bayrampaşa'da yaşayan Trabzon kökenli vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kurarak, hemşeri dayanışmasının öncülerinden biri olarak tanınmaktadır.

İBRAHİM AKIN HANGİ PARTİDEN?

İbrahim Akın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında aktif siyaset yapan bir isimdir. 2018 yılında AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda görev almaya başlayan Akın; İlçe Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Birimi Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini yürütmüş, seçim sürecinin yönetilmesinde ve teşkilat organizasyonunda aktif rol üstlenmiştir.