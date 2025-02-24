İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1532 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından duyurulan 1532 memur alımı başvuru süreci tamamlandı. 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından adaylar, "İBB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB 1532 memur alımı mülakat sınavı ne zaman? İşte, detaylar…

İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, İBB 1532 memur alımı başvuru sonuçları 24 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Başvuru sonuçlarını kontrol eden adaylar, eğer sınava katılmaya hak kazandıysa, yazılı ve mülakat sınav süreçleri için hazırlık yapmaya başlayacak.

İBB 1532 memur alımı sonuçları

İBB MEMUR ALIMI YAZILI VE MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?

Adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının doğruluğu kontrol edildikten sonra, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirme yapılacaktır. Her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenip memur kadroları için sözlü sınava, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için ise yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek.

İBB 1532 memur alımı mülakat ne zaman

a) İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 26/02/2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 03/03/2025 - 24/04/2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/ İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.

b) Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 27/02/2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 28/04/2025 - 15/05/2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.

c) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde sınav yapılacaktır.

d) Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

e) Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.