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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 kişinin mal varlığına ve 12 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

14 KİŞİNİN DAHA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Son olarak 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlığına el konulduğu bildirildi. Ayrıca, 12 şirkete de el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler arasında arasında Necati Özkan, Murat Kapki, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak da yer alıyor.

Mal varlıklarına el konulan isimler şöyle:

  • Murat Kapki
  • Serhat Kapki
  • Murat İlbak
  • Mustafa İlbak
  • Ali İlbak
  • Yusuf İlbak
  • Vedat Şahin
  • Necati Özkan
  • Eyüp Subaşı
  • Gülşah Subaşı
  • Ahmet Köksal
  • Alihan Aydın
  • Alper Aydın
  • Alperen Aydın

El konulan şirketler ise şu şekilde:

  • BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
  • SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
  • Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.
  • Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.
  • Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.
  • Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
  • Panoffect Medya A.Ş.
  • Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
  • MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
  • Sim Medya A.Ş.
  • Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İMAMOĞLU DAHİL 48 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, geri kalan 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ingilizin 100 yil once ankaraya atadigi valinin partisinin genel baskani ozgur ozel ingiliz basbakabindan destek yardimi istiyor geri cevrildigi icinde sitem ediyor.

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Haber YorumlarıBay Metin:

Ekrem sadece malı götürecek reklam organizasyon şirketleri ile çalışmış. Hizmet yok hersey güzel olmuş

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Sonunuz geliyo İktidar partisi

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Firavun da kraldı. Sonra müzelik eşya oldu. Kibir insanı bitirir.Ey AKP

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Haber YorumlarıCafer Dağ:

Reklamla medyayla ülke yönetmeye talip. Musluk açılışı yap temel atmama töreni yap metrolaeı yapma metro metrobüs tramvay otobüs kazaları arızaları.....Paraaları reklama yatır nasılsa malum kitle izleyip inanıyor yalanlara...

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Hep ekenun reklam verdiği şirketler.Bizim paralarımız kimlere gitmiş yazık eko sana guvenmistik

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

milletin paraları nerelere harcanmış yazık yazik

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Haber YorumlarıCengiz:

AKePe önce kendisini yargilasin

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Haber YorumlarıGoogle Hesap:

Olan millete oluyor bu kara değiliği kapatmak için daha çok vergi ödüyor

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

17 Aydır İsrail'e petrol yollayarak "İSRAİL'İN SOYKIRIMINI, İSRAİL'İN SİLAHLI KUVVETLERİNİ" ayakta tutan....... ve bu şekilde Türk Ceza Kanunu'nun "TERÖRE YARDIM ve YATAKLIK, SOYKIRIMA YARDIM" (İSRAİL TERÖRÜ ve SOYKIRIMI) suçunu işleyenlerin MALVARLIKLARINA NE ZAMAN EL KONULACAK ?................ Bekliyoruz !!!.... Alın size "AKP AHLÂKI" !!!!............

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