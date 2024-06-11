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İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın yaz tarifesi başladı. Yeni tarife ile sefer sayıları ve hatlar hakkında bilgi verildi. İBB Şehir Hatları, İstanbul sakinlerine ve ziyaretçilere hizmet vermek için yaz dönemi boyunca seferlerini sürdürecektir. İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nda, 17 Haziran-8 Eylül tarihlerinde yaz tarifesi uygulanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesinde yolcu yoğunlukları baz alınarak yeni düzenlemeler yapıldı ve bazı hatlardaki sefer sayıları arttırıldı.

İBB ŞEHİR HATLARI YAZ TARİFESİ BAŞLADI MI?

Yaz tarifesi boyunca Adalar Hattı da hizmet verecek. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring Hattının yanı sıra Bostancı-Büyükada-Sedef Adası Hattı da hizmette olacak.

İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!

İBB ŞEHİR HATLARI NELER?

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı'ndaki seferler de devam edecek.

Bostancı-Adalar Ring Hattı'nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri yaz boyunca sürecek.

Ayrıca, Şehir Hatlarının yaz klasiği olarak adlandırdığı ve her cumartesi gerçekleştirilen Mehtap Turları yaz boyunca hizmet verecek. Mehtap gezileri Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında yapılacak.

Boğaz Turları da hizmette olacak. "Uzun Boğaz Turu" ve "Kısa Boğaz Turu" olarak yapılan her iki tur, günde bir kez gerçekleştirilecek. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayramlarda, günde 2 kez yapılacak.

İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!

İBB ŞEHİR HATLARI YAZ TARİFESİNE NEREDEN BAKILIR?

Yaz tarifesi kitapçığına Şehir Hatlarının iskelelerinden, şirketin internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından, Alo 153 Çözüm Merkezi'nden ulaşılabilecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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